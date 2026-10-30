Pactan UNAM y Stunam aumento salarial de 4 y 2 %

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam) acordaron un incremento de 4 % directo al salario y 2 % en prestaciones para el personal sindicalizado, con vigencia del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2027.

El acuerdo forma parte de las negociaciones entre las autoridades universitarias y la representación sindical, que también concluyeron con la firma de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2026-2028.

La universidad informó en un comunicado que el convenio fue suscrito en la Dirección de Relaciones Laborales por el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el secretario general del Comité Ejecutivo del Stunam, Carlos Hugo Morales Morales.

Con este acuerdo, los trabajadores sindicalizados recibirán el ajuste salarial a partir del próximo 1 de noviembre, mientras que las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo tendrán una vigencia de dos años.

La revisión contractual comprende el periodo 2026-2028, mientras que el incremento salarial pactado estará vigente durante un año, hasta el 31 de octubre de 2027.

El convenio establece dos componentes diferenciados: un aumento de 4 % aplicado directamente al salario y otro de 2 % correspondiente a prestaciones laborales.