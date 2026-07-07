Pactó Lozoya la compra de Agronitrogenados

Fuentes federales manifestaron que Emilio Lozoya Austin, con pleno conocimiento de que sería el próximo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de su toma de posesión pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México, que realizaría las acciones necesarias para que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.

Soborno

A cambio de lo anterior, se acordó que Lozoya recibiría un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares.

Este monto fue cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited.

Tochos Holding Limited, empresa fachada De acuerdo con las fuentes consultadas, Tochos fue constituida como una empresa fachada de Lozoya en las Islas Vírgenes, consideradas uno de los más importantes paraísos fiscales.

Ocultamiento

Lozoya era el titular original del derecho de disposición de los recursos acreditados en la cuenta y a fin de ocultar la trazabilidad de los flujos subsecuentes, hizo una cesión de ese derecho a favor de su hermana Gilda.

“En ese contexto, Gilda Lozoya realizó diversas transferencias a favor de personas ubicadas en México. Una de esas transferencias sirvió para cubrir el precio pactado por la compra, a nombre de su hermano, de la casa ubicada en Lomas de Bezares”, refieren las fuentes consultadas.