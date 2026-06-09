Padres denuncian operativo de difamación

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron un operativo en su contra para evitar que llegaran a la Ciudad de México, en una nueva jornada de movilizaciones, para unirse a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al llegar al antimonumento de los 43 sobre la avenida Paseo de la Reforma, los familiares de los estudiantes indicaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho “un puerquero” con las líneas de investigación.

Además los docentes, exigieron el regreso del grupo de expertos y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército mexicano”.

Los acusan de llevar explosivo

La señora María de Jesús señaló que en su intento de ingresar a la capital del país, fueron retenidos en la caseta de Tlalpan y acusaron que los normalistas llevaban artefactos explosivos en los camiones.

“Nos querían sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye”, expresó al exigir justicia por los normalistas desaparecidos desde 2014.

También demandaron un encuentro con las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación el próximo 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial.

“Duele tener un gobierno indiferente”, expresaron los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

Al señalar “cobardía” por parte de las autoridades, acusaron que autoridades se subieron a los camiones a revisar “pensando que nosotros traemos las armas, por eso nos enojamos y les dijimos que nuestras armas son las lonas”.

Hallan 59 artefactos explosivos caseros en autobús

El operativo de seguridad implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó que tras al revisión que realizaron a unidades donde vienen los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y padres de los 43 desaparecidos, se detectaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de Zorros.

De acuerdo con los reportes policiales, cerca de las 12:20 horas, elementos especializados de la SSC realizaron una inspección al interior de una de las unidades retenidas en la plaza de cobro número uno Tlalpan, de la autopista México-Cuernavaca.

Durante la revisión, los especialistas localizaron una caja de color azul que contenía 59 tubos de PVC de color blanco, además de una mecha, materiales que presuntamente podrían contener pólvora, por lo que fueron asegurados para su análisis correspondiente.