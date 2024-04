Padres y madres de los 43 llaman a boicotear campañas

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años, llamaron a boicotear las campañas de los candidatos a cargos de elección popular, ante la falta de resultados en la investigación de su caso, por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, los padres y madres de los 43 exigieron que el presidente establezca una fecha para reunirse con ellos, y que sea antes de la jornada electoral.

“Para las madres y padres es fundamental que el gobierno diga qué se logró esclarecer y qué está pendiente. El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la senda de la verdad y justicia (…) tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, la reunión con el presidente tiene que ser en los plazos que el propio jefe del Ejecutivo refirió”, se indica en el comunicado.

Afirmaron que mientras no se dé la reunión, ellos continuarán con su lucha e incluirán a más sectores.

“Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos”, advirtieron.

Los padres y madres criticaron a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, porque en sus 100 propuestas de gobierno no menciona el caso Ayotzinapa.

“La candidata del partido Morena, que es la que se dice representar el movimiento progresista, sus 100 puntos de propuestas de campaña corresponden a obras y megaproyectos que terminará profundizando el capitalismo y enriqueciendo a las élites económicas. Esas propuestas no tienen nada de izquierda, y sí de capitalismo salvaje y depredador”, expusieron.

Los padres y madres aclararon que no militan en ningún partido político y solo los guía la búsqueda de sus hijos desaparecidos.