Países deben “aportar” mil mdd para Consejo de Paz

Mediante una carta dirigida a sus líderes, Donald Trump invitó a distintos países a integrar el nuevo “Consejo de la Paz”, un organismo internacional impulsado por Estados Unidos que tendría el objetivo de asesorar al flamante comité palestino encargado de administrar en lo cotidiano la Franja de Gaza.

Sin embargo, se dio a conocer un documento que acompañó a las invitaciones en donde se exigiría que los países que pretendan formar parte del Consejo deberían aportar mil millones de dólares durante el primer año de vigencia del organismo para convertirse en miembros permanentes.

La información surge de lo que sería el “estatuto fundacional del Consejo”, que fue obtenido y difundido por varios medios.

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y señalaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”, después de que el presidente Donald Trump, amenazara con imponerles aranceles.