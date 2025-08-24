Palestinos: demasiado tarde, declaratoria de la ONU

Con ollas y baldes en las manos, una multitud de palestinos desesperados se precipitaron el sábado para conseguir arroz en un comedor social de Ciudad de Gaza, un día después de que la ONU declarara que hay hambruna en este territorio devastado por la guerra con Israel.

Las imágenes de AFP desde la urbe más grande del enclave palestino, que Israel planea tomar como parte de una intensificación de su ofensiva militar, muestran a mujeres y niños pequeños en medio del caos, con decenas de personas empujándose y gritando para conseguir comida.

Un niño pequeño raspó con sus manos unos pocos granos que quedaban en el interior de una olla.

“No tenemos casa, ni comida, ni ingresos (...) así que nos vemos obligados a recurrir a los comedores sociales, pero estos no satisfacen nuestra hambre”, dijo Yusef Hamad, de 58 años, desplazado de la ciudad norteña de Beit Hanun.

Más al sur, en un comedor social de Deir al Balah, Um Mohamad, de 34 años, afirmó que la declaración de hambruna por parte de la ONU había llegado “demasiado tarde”.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), una autoridad en este tema que cuenta con el respaldo de la ONU, informó el viernes que la hambruna afecta a 500 mil personas en la gobernación de Gaza, un área que incluye a cerca de un 20 % del territorio palestino.

Los niños “se tambalean por los mareos, incapaces de despertarse debido a la falta de comida y agua”, afirmó.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU afirmó el viernes que esta hambruna “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel” de la ayuda durante los más de 22 meses de guerra.