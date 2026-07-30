PAN acusa aumento de despojos en la CDMX

La dirigencia del PAN en la CDMX advirtió que el delito de despojo continúa creciendo a pesar del endurecimiento de penas y la creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, anunciado por el Gobierno de la Ciudad en julio del año pasado.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2026 se acumularon mil 966 denuncias por despojo, un incremento de 3.4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Las alcaldías con mayor número de denuncias son Iztapalapa, con 291 casos, y Gustavo A. Madero, con 217.

En tanto, de enero a junio de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió mil 978 carpetas de investigación por despojo; mientras que en el primer semestre de 2025 fueron mil 901 carpetas, es decir, una alza de 4 %.

En enero de este año se levantaron 279 carpetas de investigación; en febrero, 320; en marzo, 339; en abril se pasó a 351; 361 en mayo; y en junio 328.

Ante esto, la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, señaló que el patrimonio de las familias capitalinas no puede seguir quedando en manos de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.

Acción Nacional recordó que, entre enero de 2020 y abril de 2026, la FGJ de la CDMX abrió más de 25 mil carpetas de investigación por despojo, pero únicamente se registraron 463 detenciones, es decir, menos del 2 % de los casos, lo que refleja los altos niveles de impunidad que persisten en este delito.

Los legisladores de todos los partidos avalaron imponer de seis a 12 años de prisión por el delito de despojo, y aumentar esta pena otros 22 años cuando existan agravantes como documentos falsos, simulen actos de autoridad o cuando el sujeto activo sea parte de un grupo de choque de origen político, organización u asociación delictiva.