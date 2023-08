El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los panistas “quieren que la gente sea ignorante y no tenga educación”.

Así lo dijo al encabezar las asambleas de credencialización en la Plaza Cívica “Emiliano Zapata” y en la explanada de la parroquia de Santa Martha Acatitla, ambas en la alcaldía Iztapalapa, donde recordó que el presidente del PAN, Marko Cortés, pidió quemar los libros de texto gratuitos (LTG).

“Lo hizo para que los niños estén en la ignorancia, para que no tengan educación. No saben que el pueblo es mucha pieza, el pueblo ya despertó, y no nos vamos a dejar”, aseveró.

Delgado Carrillo recordó que en la Ciudad de México se han impulsado distintos programas de becas para apoyar la educación: “El programa que más me gusta es la Beca Para Empezar, que es para los niños más pequeños”.

Adicionalmente, puntualizó que cuando fue secretario de Educación en la capital, se estableció el programa Prepa Sí y se inauguraron varias preparatorias.

“Me tocó hacer la beca Prepa Sí, y ahora es un programa nacional que estableció nuestro presidente para que todas y todos los jóvenes sigan estudiando en su preparatoria. Y también me tocó venir a Iztapalapa para inaugurar una preparatoria en Miravalle, apoyando a la educación”, declaró.