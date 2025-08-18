PAN celebra disminución de la pobreza

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos años del sexenio pasado, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, celebró que familias mexicanas hayan mejorado su situación de vida, pero hizo un llamado a analizar con detalle las cifras de medición de pobreza publicadas hace unos días.

El dirigente panista reconoció que la reducción de la pobreza en México debe ser objetivo común de todos quienes desempeñan un cargo público o político.

“Nos da gusto y alegra que las familias mexicanas vivan en mejores condiciones, y desde el PAN manifestamos nuestra disposición por mejorar las deudas que aún se tienen al respecto en México, que siguen siendo todavía muchas”, señaló Romero.

Otras cifras

Sin embargo, destacó que en el informe sobre medición de la pobreza que publicó el Inegi se hace constar que, en cuanto al acceso a la salud en nuestro país, prácticamente se duplicó el número de personas que no tienen a dónde acudir en caso de padecer una enfermedad, además de que aumentó de 2.3 a 2.5 el número de carencias promedio, entre 2018 y 2024.

Jorge Romero señaló que el PAN lamentó que el discurso oficialista continúe en una retórica de celebrar un mayor bienestar de los hogares, cuando los datos y cifras del propio Gobierno no lo demuestran así. “Se reconocen los avances, pero es necesario entender que las familias mexicanas merecen mejoras en todos los aspectos”, indicó.

También desmintió el “falso argumento” de que el PAN esté en contra de los apoyos sociales, lo cual, dijo, se puede comprobar con los programas sociales implementados en sexenios panistas y con las votaciones en el Poder Legislativo federal. Dijo que el partido blanquiazul siempre apoyará las medidas que permitan a los mexicanos mejorar su calidad de vida.

Sí apoyan, dicen

“El PAN siempre apoyará cualquier medida que, a nuestro juicio, busque mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Así lo hicimos durante los sexenios, 2000 a 2012, donde creamos el programa 70 y Más, el Seguro Popular, Piso Firme, entre otros; y lo reiteramos en 2020 cuando nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República votó a favor de elevar los programas sociales a rango constitucional y más recientemente en octubre de 2024 al volver a hacerlo en ambas cámaras. Quien diga que el PAN está en contra de los programas sociales, simple y sencillamente está mintiendo; no obstante, a lo que sí nos oponemos es a su uso como instrumento electoral”, declaró.

Finalmente, Jorge Romero hizo un llamado al Gobierno Federal a escuchar las propuestas que desde la oposición se plantean para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, así como traer de vuelta al Coneval, organismo constitucionalmente autónomo que se encargaba de evaluar el funcionamiento de las políticas públicas implementadas en México.

“Nunca seremos enemigos de quienes buscan ayudar a las familias mexicanas. Por ello, seguiremos insistiendo en tender la mano al Gobierno Federal para que escuche las propuestas que tenemos para hacer de México un país con mayores oportunidades y equidad para todas y todos, tales como subsanar las deficiencias en nuestro sistema de salud para acercarnos lo más posible a lo que fue el Seguro Popular.

“De igual manera, contar con un organismo que realice las tareas de evaluación de la política social, tal como lo hacía el Coneval, para hacer ajustes y mejorar todo aquello que sea necesario, en beneficio de las familias mexicanas”, concluyó.