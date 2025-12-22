PAN comparte mensaje navideño a la nación

El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que la libertad, la dignidad de las personas y el respeto a la familia deben ser el fundamento de las políticas gubernamentales y del rumbo que tome el país.

En un mensaje a la nación con motivo de la Navidad, la dirigencia enfatizó que “en un país donde las dificultades son muchas y los retos siguen presentes”, el partido reafirma su convicción de que “la esperanza debe mantenerse viva, que México merece una patria próspera, donde las familias puedan vivir unidas, con tranquilidad y con oportunidades para salir adelante”.

“Para Acción Nacional, defender a México significa proteger a nuestra patria, cuidar a la familia como núcleo de la vida social y garantizar la libertad como principio fundamental de nuestra convivencia. Estos valores no son solo un lema, sino una guía permanente para construir un país más justo, solidario y humano”.