PAN denuncia ecosistema digital del gobierno federal

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que gracias a la “diplomacia parlamentaria” que han realizado, se logró llevar a la máxima tribuna del Parlamento Europeo una solicitud para exponer el deterioro de la democracia y los derechos humanos en México.

“Como fruto de las mesas de trabajo con liderazgos europeos y la entrega de expedientes detallados sobre el deterioro del Estado de Derecho en México, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, presentó una pregunta parlamentaria urgente ante la Comisión Europea para denunciar los informes de espionaje y perfilamiento del denominado “ecosistema digital” implementados por el Gobierno de México en contra de periodistas.

“Ante esta situación, la máxima fuerza política del Parlamento Europeo activó mecanismos de supervisión comunitaria sobre las prácticas de vigilancia y estigmatización que el régimen mexicano replica contra la prensa crítica”.

El PAN elevó a los foros de mayor peso internacional la vulnerabilidad que enfrentan reporteros y comunicadores en un entorno de violencia e intimidación sistemática.