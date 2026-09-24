PAN elige a sus aspirantes rumbo a comicios 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) seleccionó a nueve personas Defensoras de la Patria, la Familia y la Libertad, para perfilarlas como sus próximos candidatos a las alcaldías de Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Silao para las elecciones de 2027.

Los defensores del PAN en ese orden de municipios, son: Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Manuel Zanella Huerta, Jorge Arturo Espadas Galván, José Erandi Bermúdez Méndez, Gerardo Arredondo Hernández, Antonio de Jesús Navarro Padilla, Rubén Urías Ruiz, Joanna Romina Hernández Rangel y Janet Melanie Murillo Chávez.

La dirigencia estatal panista informó que las personas defensoras de Salamanca y San Miguel de Allende no militan en el partido.

La lideresa estatal del partido, Juana de la Cruz Martínez Andrade, señaló que en el proceso de selección se cuidó que se desarrollara “con orden, transparencia y cancha pareja para todas y todos los participantes”.

Dijo que la conclusión del proceso en esos municipios representa una nueva etapa para el trabajo territorial del partido, a la vez que resaltó la participación de militantes, ciudadanía y aspirantes durante las distintas fases de evaluación.

La definición de las “Personas Defensoras” no respondió a un solo indicador, sino al resultado conjunto de diferentes instrumentos diseñados para conocer tanto su presencia social como sus capacidades, experiencia y trayectoria.

El modelo de evaluación consideró seis componentes diferenciados: percepción ciudadana, con una ponderación del 25 %; habilidades de liderazgo, 25 %; experiencia política, 20 %; percepción entre la militancia, 15 %; visión y valores, 10 %; y reputación e integridad, 5 %; mismos que fueron aprobados por la Comisión Permanente y por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Las reglas y el proceso fueron iguales para todas y todos y hoy los resultados son consecuencia de esa evaluación integral”, dijo.

En esta sesión se contó con la presencia de Santiago Taboada Cortina, delegado de este proceso en Guanajuato por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien destacó: “Para nosotros es fundamental cambiar las reglas y escuchar a la ciudadanía”.