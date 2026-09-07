PAN está abierto para establecer alianzas electorales

A pesar de que reconoció que es un tema que divide opiniones dentro del partido político, el PAN está abierto a establecer alianzas electorales con otros partidos políticos, afirmó su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien afirmó que no se cometerá el mismo error del pasado de imponer acuerdos desde la sede nacional.

En la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, dio a conocer que esta decisión “tan importante” no la va a tomar solo la dirigencia nacional, por lo que ya instruyó a diferentes integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a que comiencen el diálogo con cada una de las dirigencias y las militancias locales para que se tome una decisión estatal.

“La decisión estratégica que hemos tomado es que lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros. Estamos absolutamente convencidos de que eso no va a pasar. Los errores de hacer una negociación que se paga a 800 kilómetros no va a pasar con el Partido Acción Nacional en el proceso del 2027”, advirtió.

El líder de Acción Nacional reconoció que no hay uniformidad en este partido político con referencia al tema de las alianzas electorales. “Y está bien, somos el PAN. En el PAN se permite, no solo se permite, se suplica la diversidad, el pensar de manera distinta, eso es el PAN. Nunca el PAN se va a verticalizar, nunca, jamás”, hizo hincapié.

“No hemos salido a anunciar ninguna alianza, porque al día de hoy no está construida ninguna alianza. Lo que sí dijimos y sostengo, y además con toda convicción, es que es una decisión tan vital, tan importante para, no solo el PAN, para nuestro país, para las 32 entidades, para la Cámara de Diputadas y Diputados que se habrá de renovar, que es una decisión que esta dirigencia no va a tomar sola, por supuesto que no”, recalcó.

Morena se llevará sorpresa de su vida

El líder blanquiazul afirmó que el “narcogobierno” de Morena se llevará la sorpresa de su vida en las elecciones de 2027.

El dirigente señaló que Acción Nacional tiene condiciones para ampliar significativamente su presencia en el país y destacó entre los estados donde existen amplias posibilidades de triunfo, Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas y Colima.

Jorge Romero aseguró que el PAN retendrá los gobiernos de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, mientras que en Guanajuato logrará aumentar su presencia en el Congreso local y gobernará más municipios.

“En el 2027 se van a llevar la sorpresa de su vida aquellos que se sienten infalibles”, subrayó.