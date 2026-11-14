PAN exige investigar a fondo caso Broxel

Ante los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Broxel por la presunta obtención de contratos con conflicto de intereses, la existencia de pagos en exceso, y adeudos millonarios con 39 dependencias gubernamentales, el diputado Federico Döring, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, señaló que se trata de un modus operandi de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aplicado en otros casos que involucran desvío de recursos.

“Tantos contratos, tanto amor, tanto apoyo a Broxel solo se explica por las complicidades de los hermanos Siliceo. Es evidente que es el mismo modus operandi de Morena por todos lados, como Amilcar y Andy, como Hernández Casillas y Taddei, como Broxel y el gobierno de Morena”, expresó.

Aseguró que se trata de un entramado de empresas y personas afines al régimen las que participan.

“Usan empresas afines, usan empresarios comprometidos con el proyecto partidista para llenarlos de contratos y llenarse los bolsillos de dinero desviado”, dijo.