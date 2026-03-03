El Partido Acción Nacional (PAN) no dará un solo voto a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto porque no incluye sanciones drásticas a partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado, aseguró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés.

En entrevista, no descartó formar un bloque incluso con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) para impedir que la iniciativa prospere, aunque remarcó que el PAN “tiene sus propias razones para no acompañar esta farsa de dizque reforma electoral, que lo único que busca es que el narco pueda seguir participando en las elecciones de manera impune y que el partido en el poder, tenga más fuerza y más control”.

“Quienes tengan convicciones para ir en contra de la reforma, pues por supuesto que van a encontrar en el PAN a un aliado, pero aquí cada grupo parlamentario se tendrá que hacer cargo de sus propios votos”, sostuvo.