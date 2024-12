PAN prepara estrategia electoral de 2027

La Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por el presidente Jorge Romero Herrera y la secretaria general, Michel González Márquez, se declaró formalmente instalada para comenzar los trabajos y definir el plan estratégico que dará rumbo al Partido Acción Nacional con miras a las elecciones del 2027.

Durante la sesión de este órgano del partido que representa la diversidad de voces de la militancia, el mandatario nacional expuso que el PAN enfrenta a un gobierno que ha cerrado espacios al diálogo.

“Con total consciencia estamos empezando nuestra dirigencia ante un nuevo régimen que no escucha, que no ve, conscientes de que nuestra lucha no es ya contra un partido, sino contra un régimen”.

En este contexto, el presidente nacional aseguró: “Estamos listos para la defensa de México, persistiremos en denunciar y en defender nuestra democracia, somos la opción del cambio porque hay millones de personas que creen en el PAN”.

Dentro de las principales acciones hacia el 2027, Acción Nacional pondrá en marcha una ruta estratégica que tendrá entre sus principales metas sumar a más ciudadanos a las filas del partido: “A quienes estén interesados en trabajar por un México mejor, son bienvenidas y bienvenidos”, expuso el dirigente nacional.

El PAN se prepara para una Asamblea Nacional Extraordinaria donde buscará reformar sus estatutos, un paso vital que involucrará a toda la militancia partido; este proceso será esencial para renovar al partido y fortalecer la unidad interna para salir a las calles y ganar elecciones.