El senador Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, pidió el apoyo de todas las bancadas, y en especial la de Morena, para aprobar su propuesta de tipificar el delito de “narcoterrorismo” para que el gobierno de México pueda combatir al crimen organizado con ayuda de gobiernos extranjeros y agencias internacionales.

Durante la sesión de instalación de la Comisión de Gobernación del Senado, que encabeza la morenista Margarita Valadez, el líder panista subrayó que lo que su partido plantea es colaboración internacional, no subordinación a algún gobierno o potencia extranjera.

“Nadie habla de ningún tipo de subordinación, (sino) colaboración, pero yo lo que les he planteado es: preguntémosle a la gente de Sinaloa, a la de Michoacán, pregúntenle a la gente que padece el temor de salir a la calle, si no quisieran que hubiera una colaboración institucional, no subordinada, colaboración para que lo que no ha podido hacer el Estado mexicano, con colaboración lo podamos atender, con apoyo internacional, y podamos lograr el primer objeto de un Estado, poder vivir en paz”, expresó.

Marko Cortés aseguró que en México “estamos viviendo el terrorismo del crimen organizado y nuestro Estado mexicano, ya no gobierno, no el actual, no el que terminó, se ha visto superado por mucho, y si no entendemos que una de las tareas que debemos enfrentar conjuntamente, porque esto ataca a todos lados, lo vamos a poder lograr más si lo hacemos con colaboración transnacional y si nos atrevemos a decir las cosas como son: en México estamos viviendo un narcoterrorismo”.