Paola Gárate rechaza nexos con el narco

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, Paola Gárate, respondió a las acusaciones realizadas en su contra por el abogado y especialista en seguridad nacional César Gutiérrez Priego en el programa Radio Fórmula con el periodista Joaquín López-Dóriga, donde la señala de supuestos nexos con el crimen organizado.

En la entrevista, el abogado señala a la legisladora tricolor de tener una relación directa y de familia con un líder criminal del Cártel de Sinaloa (CS) al haber asistido a un bautizo en 2016 donde estuvieron personajes como Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” y, de ser la madrina del hijo de José Omar Ortiz Vega, hermano de Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien era escolta personal de “El Guano”.

La priista aclaró a través de su cuenta de X que sí fue madrina de un niño que actualmente cumplirá 11 años —al cual quiere como hijo suyo— y que conoce “el trabajo y la honorabilidad” de sus compadres, pero si existe un parentesco con “El Kevin”, ella no lo conoció.

A su vez, condenó que hayan expuesto al niño “de una manera tan irresponsable” y que “ninguna campaña de desprestigio justifica tocar a un menor de edad”.

También desmintió que no haya presentado una denuncia formal por la corona fúnebre que le llegó a su domicilio la noche del pasado 10 de junio, asegurando que emitió la denuncia dentro de las 24 horas del hecho.

Tendrán protección tras recibir corona fúnebre

Por otra parte, un juez federal dispuso que se le brinde protección a la expresidenta estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, y su familia. Se les brindará auxilio en caso de requerirlo, ante la corona fúnebre que le fue colocada a las puertas de su casa, en la capital del estado.

A través de un comunicado emitido por la legisladora local, dio a conocer que la resolución de la autoridad judicial federal recomienda que, en caso de requerirlo, se realicen rondines en torno a su domicilio particular.

Las medidas dispuestas por el juez federal abarcan desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).