Papa cumple 71 años con mirada puesta en la paz

El papa León XIV cumple hoy 71 años, poco más de un año después de asumir el pontificado, en una jornada que estará marcada por una agenda habitual y por una exposición sobre el agua en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en línea con su preocupación por el cuidado de la Creación y la crisis climática.

Durante el Angelus, decenas de fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a entonar cantos de felicitación al pontífice cuando se asomó a la ventana del Palacio Apostólico.

León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025, ha mantenido en los últimos días sus llamados a la paz y al diálogo en un contexto internacional marcado por conflictos y violencia.

En vísperas del cumpleaños, uno de sus hermanos, John Prevost, ofreció desde Chicago un retrato personal del pontífice y destacó su capacidad para afrontar las exigencias del cargo.

Hoy, día de su cumpleaños, León XIV acudirá por primera vez a la Biblioteca Apostólica Vaticana para inaugurar personalmente una exposición dedicada al agua, primer capítulo del ciclo quinquenal “Catástrofe y Maravilla”.