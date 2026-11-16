Papa León XIV denuncia explotación de la Amazonía

El papa León XIV denunció el domingo la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones; en un acto en el Malecón de Callao, en Pucallpa, una importante ciudad amazónica peruana.

En una de las jornadas más exigentes de este viaje, tras pasar la mañana en Cusco, a tres mil 600 metros sobre el nivel del mar, se trasladó a Pucallpa para celebrar un acto, dijo, siguiendo las huellas del papa Francisco, en su “inolvidable visita a Puerto Maldonado”, para sostener a los pueblos originarios “en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras”.