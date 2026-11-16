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Papa León XIV denuncia explotación de la Amazonía

Noviembre 16 del 2026
Papa León XIV denuncia explotación de la Amazonía

El papa León XIV denunció el domingo la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones; en un acto en el Malecón de Callao, en Pucallpa, una importante ciudad amazónica peruana.

En una de las jornadas más exigentes de este viaje, tras pasar la mañana en Cusco, a tres mil 600 metros sobre el nivel del mar, se trasladó a Pucallpa para celebrar un acto, dijo, siguiendo las huellas del papa Francisco, en su “inolvidable visita a Puerto Maldonado”, para sostener a los pueblos originarios “en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras”.

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