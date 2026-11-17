El papa León XIV pidió el lunes ocuparse de los pobres en la misa multitudinaria que celebró en la base aérea de Las Palmas, en Lima, con la que concluyó su visita a Perú y su primera gira por Suramérica, que incluyó Uruguay y Argentina.

“¡Gracias por su hospitalidad! Reunidos así, tan numerosos y alegres, alrededor del papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. ¡Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú!”, fue el deseo del papa que vivió 20 años en Perú, país al que dedicó seis días de su viaje apostólico.

Durante el tradicional recorrido en el papamóvil antes de la misa final de León, alguien lanzó hacia el papa un aparente rosario que pareció golpearlo en el rostro. El pontífice hizo una mueca y se tocó la sien, pero siguió adelante y la misa comenzó según lo previsto. El Vaticano informó que asistieron unas 1.5 millones de personas.

En su homilía destacó que vivimos en “un mundo herido por la prepotencia” y puso el ejemplo de la vida de santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo de Lima, que ha inspirado muchos de los discursos del papa en estos días, para recordar que “los únicos que no pueden esperar son los pobres”.

Con este ejemplo, el pontífice invitó a los fieles “a abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor”.