Papa pide intensificar esfuerzos por la paz

Un nuevo llamado hizo el papa León XIV por Ucrania, donde los civiles continúan sufriendo en una guerra que parece no tener fin.

“La prolongación de las hostilidades, con consecuencias cada vez más graves para los civiles, amplía la fractura entre los pueblos y aleja una paz justa y duradera. Invito a todos a intensificar aún más los esfuerzos para poner fin a esta guerra”, dijo el pontífice durante el Angelus, añadiendo que “incluso en estos días, Ucrania está siendo objeto de ataques continuos que dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno. Sigo con dolor lo que ocurre y estoy cerca y rezo por quienes sufren”.

El pensamiento sobre los conflictos es constante: “Oremos por la paz en Ucrania, en Medio Oriente y en cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos. La paz se construye en el respeto a los pueblos”, agregó el papa al final de la oración mariana en la Plaza de San Pedro.

El Vaticano intensificó la recolección de ayuda para la población ucraniana, expuesta no solo a las bombas, sino también al frío.