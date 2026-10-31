Papa pidió votar por correo en las elecciones

Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que han solicitado una boleta de voto en ausencia, es decir por correo, para las próximas elecciones de mitad de mandato en Illinois, el estado en el que nació.

Así lo informa el Chicago Sun-Times, citando a Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la Oficina del Secretario del Condado de Will.

“Robert Francis Prevost está en la lista de personas que han solicitado una boleta de voto en ausencia para las próximas elecciones”, declaró Fladhammer al medio de comunicación de Chicago.

La solicitud se registró el 3 de octubre en la Oficina del Secretario del Condado de Will, en el área metropolitana de Chicago, donde el papa está inscrito en el registro electoral con su nombre civil y la dirección de su hermano John en New Lenox.

El papa posee triple ciudadanía: vaticana, peruana y estadounidense. La información fue reportada por primera vez el 23 de octubre por la estación WJOL de Joliet, que atribuyó la solicitud a un miembro del séquito del Papa e informó que la solicitud había sido verificada y la boleta enviada.