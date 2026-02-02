Papa preocupado por tensión entre EUA y Cuba

El papa León XIV expresó su preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, ante la presión del gobierno del presidente Donald Trump para debilitar al régimen comunista.

“Queridos hermanos y hermanas, he recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos”, afirmó el primer pontífice estadounidense de la historia ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

“Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. ­Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!”, declaró León XIV.