Papa se reúne con víctimas de abusos en la Iglesia

El papa León XIV se reunirá hoy lunes en Madrid con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, informó la prensa española.

El encuentro tendrá lugar en la Nunciatura Apostólica, donde se aloja el pontífice durante su estancia en Madrid.

Hoy será el último día que el papa estará en la capital, pues el martes viajará a Barcelona para continuar su viaje de siete días por España, que finalizará en Canarias.

El Vaticano informó de forma oficial de la reunión del papa con víctimas de abusos, sin especificar ni el lugar ni el día.

Varias asociaciones de víctimas se quejaron de no haber sido incluidas en la reunión y anunciaron que protestarán ante la Nunciatura.

Dijeron que el pontífice soñó que se reunirá con personas que han participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados.

En el vuelo hacia Madrid, León XIV dijo a la prensa que “lamentablemente es imposible recibir a todos”. El pontífice se reunirá con las víctimas después de pronunciar un discurso ante las Cortes españolas, el primer papa que lo hace.