Paquete Económico “histórico”

Al destacar que sin una reforma fiscal, sin mover impuestos y en atención a la corrupción, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, dijo que el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 prevé que los ingresos tributarios lleguen a 15.1 %.

Lo anterior con la intensificación al combate a la evasión y elusión fiscal, simplificación de trámites y modernización de aduanas.

Asimismo, la deducibilidad de las cuotas de la banca múltiple destina al pago de los pasivos del Fobaproa, “es un tema de armonía fiscal en otras jurisdicciones”.

Edgar Amador aseguró que el Paquete Económico 2026 es Histórico en inversión social, “los programas del bienestar alcanzan un monto de 987 mil millones de pesos (mdp), representan un poco más del 2.5 % del Producto Interno Bruto”.

El Paquete Económico 2026 destina 966 mil millones a Salud, 399 mil millones a Vivienda, 1.1 billones a Educación, 1.3 billones a Inversión y 201 mil millones a Seguridad.

Hacienda reacciona a tema de EE. UU. con caso de bancos

En otro tema y después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por supuestamente permitir lavado de dinero del narco, Édgar Amador Zamora, dijo que “no hay pruebas fehacientes”.

El secretario de Hacienda explicó que todas las divisiones de Intercam, salvo la licencia bancaria, fue adquirida por otro banco capital.

Así también el funcionario admitió que una de las principales “presiones” en el presupuesto es el pago de la deuda de Pemex.