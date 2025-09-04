Paquete Económico va por tapar "boquetes de evasión"

El Paquete Económico 2026, que recibirá la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre, plantea evitar la evasión fiscal, afirmó el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Durante el foro de análisis de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, dijo que la mayoría se centrará en buscar una "mayor eficiencia recaudatoria" para conseguir los ingresos destinados a los programas sociales.

En ese sentido, el pasado 30 de agosto, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, adelantó que en el Paquete Económico para el próximo año contendrá modificaciones en los impuestos a las empresas refresqueras, y que se enviará una reforma a la Ley Aduanera "de gran calado, va a causar mucho escozor".

"Llegamos a tiempo, porque el próximo lunes nos entregan el paquete económico, que trae como base una gran decisión de tapar los grandes boquetes de evasión fiscal, queremos nosotros poner orden en el comercio exterior, particularmente establecer mayores regulaciones en materia aduanera, se va a presentar una iniciativa para reformar la legislación en materia de aduanas, fortalecer el comercio exterior, explicó Ramírez Cuéllar.

Dijo que la actual legislatura se centrará en revisar el Código Fiscal para combatir la facturación falsa, que calificó como un problema muy fuerte "que nos está haciendo muchísimo daño a las finanzas públicas".