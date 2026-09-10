Paquete responsable y sin nuevos impuestos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Paquete Económico 2027 presentado al Congreso de la Unión mantiene como prioridades los programas sociales, la inversión pública y los recursos destinados a educación, salud, vivienda e infraestructura, al tiempo que busca mantener finanzas públicas responsables.

“Es un Paquete Económico responsable. No se está endeudando al país, como luego quieren decir. No hay nuevos impuestos, como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria explicó que la propuesta económica para el próximo año parte de las estimaciones de crecimiento elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las perspectivas que tiene el Gobierno Federal sobre el comportamiento de la economía mexicana.

Sobre el crecimiento económico previsto para 2027, Sheinbaum sostuvo que el Gobierno mantiene una perspectiva positiva y señaló que la inversión pública y privada, así como los proyectos contemplados dentro del Plan México, forman parte de los elementos que permitirán impulsar la actividad económica durante el próximo año.

No aumentar cargas fiscales

La presidenta destacó además que el Paquete Económico no contempla nuevos impuestos y señaló que la intención del Gobierno no es aumentar las cargas fiscales a los contribuyentes, sino mejorar la recaudación mediante una mayor eficiencia y el combate a prácticas que permiten evadir el pago de contribuciones.

En este sentido, uno de los ejes será reforzar las acciones contra las llamadas factureras, empresas utilizadas para emitir comprobantes fiscales correspondientes a operaciones inexistentes y que pueden servir para reducir artificialmente las obligaciones tributarias.

Sheinbaum explicó que el objetivo es cerrar espacios a este tipo de operaciones y fortalecer las facultades de las autoridades fiscales para identificar esquemas de evasión.

El Paquete Económico 2027 será ahora analizado y discutido por el Congreso de la Unión, que deberá revisar las propuestas de ingresos y gasto público planteadas por el Ejecutivo para el próximo año.

Porcentajes a sectores

Sheinbaum Pardo explicó que continúan los estímulos para mantener el precio de la gasolina y el diésel, en caso de que sigan creciendo los precios del petróleo. Además, está garantizado el pago a los trabajadores del Gobierno, incluidos los organismos autónomos, y se aumenta el presupuesto en la inversión en beneficio de las mexicanas y mexicanos: en educación, 10.7 %; en ciencia, 13 %; salud, 11.3 %; seguridad, 11.5 %, y en campo 20.6 %. Asimismo, puntualizó, se garantiza el presupuesto para todos los programas para el Bienestar con un incremento por encima de la inflación.

Cuestiona activismo de Pedro Haces

“No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro. Está muy extraño”, advirtió la presidenta tras calificar de “muy extraña” la agenda pública del diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, a quien se le ha visto en recorridos proselitistas junto al senador panista, Enrique Vargas del Villar.

Al responder sobre el actuar del legislador —quien obtuvo su curul en el Congreso de la Unión mediante la vía de representación proporcional bajo las siglas de Morena—, la mandataria marcó una postura tajante frente a la colaboración con la oposición.

Expresó que no es concebible que un representante de un partido ande haciendo campaña por otra fuerza política, al tiempo que remarcó que corresponde estrictamente a la dirigencia de Morena evaluar la conducta del diputado y determinar si sus acciones ameritan un castigo o una sanción interna dentro del movimiento.

“No puede ser de un partido político y andar haciendo campaña por otro”, respondió la mandataria.