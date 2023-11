Para Israel, todo nuestro pueblo es terrorista

El embajador Mohamed Saadat defendió el reclamo del pueblo palestino de tener “un Estado independiente”. Cortesía

“El Gobierno de Israel ha hecho la masacre más grande que se haya visto”, asegura el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, quien defiende el reclamo del pueblo palestino de tener “un Estado independiente”.

Saadat lamentó que, hasta ahora, la comunidad internacional no ha tenido éxito “para presionar a Israel, para que pare esta guerra y esta agresión. Hay países que no quieren que se pare este conflicto. Es como darle luz verde a Israel para seguir matando y cometer más masacres”.

La llegada de la ayuda humanitaria, refiere, es “muy urgente. En Gaza no hay comida, agua ni combustible. El que no muere de una bomba lo matan de alguna otra manera, de hambre o de sed, o evitando que las medicinas lleguen a los hospitales. La presión de la comunidad internacional es muy importante. Si no paran a Israel, seguirá cometiendo homicidios y crímenes de guerra, porque su objetivo final es eliminar al pueblo palestino”.

Puntualizó que el conflicto con Israel “data de hace muchísimos años, y siempre se han hecho masacres contra nuestro pueblo (...) Palestina ha sufrido a lo largo de todos estos años y lo que nosotros siempre hemos pedido es la aplicación de la resolución de las Naciones Unidas, del establecimiento del pueblo palestino como un Estado independiente”.

Acusa que “Israel no quiere cumplir con la resolución de las Naciones Unidas, aceptar el establecimiento del Estado palestino como independiente; ellos quieren desplazar a nuestro pueblo, usando todos los medios para matar”. Denuncia la construcción de asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania, “lo que significa desplazar a los palestinos y trasladar sus colonos a vivir en nuestro territorio. Lo que está pasando, masacres, la amenaza de lanzar una bomba atómica, etcétera, es porque su objetivo es no establecer un Estado palestino; su plan es más y más expansión, y eliminar la identidad de Palestina”.

El accionar israelí alerta que no solo es un peligro para los palestinos, sino para la comunidad internacional, porque se trata de “un país que actúa por encima de la ley y nadie lo controla”.