Para renovar escuelas destina mil 850 mdp

La Secretaría de Cultura destinó mil 850 millones de pesos para la renovación de las Escuelas de Educación Artística, una inversión que, de acuerdo con su titular, Claudia Curiel de Icaza, no se había realizado en los últimos 40 años y que permitió intervenir más de dos mil espacios, adquirir equipamiento y eliminar las cuotas de inscripción para garantizar la gratuidad de la educación artística.

Al presentar el informe de resultados de los dos primeros años de gobierno, Curiel de Icaza destacó que la renovación incluyó a instituciones como la Escuela Nacional de Artes (ENA), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Detalló que fueron intervenidos dos mil 352 espacios, entre edificios, salones y laboratorios, además de que se adquirieron tres mil 600 bienes, entre mobiliario e instrumentos musicales.

“Se realizó una inversión sin precedentes de mil 850 millones de pesos en los últimos 40 años”, señaló la secretaria de Cultura, quien subrayó que uno de los principales cambios fue la eliminación de las cuotas de inscripción.

La funcionaria explicó que con esta medida se busca garantizar que la formación artística sea gratuita y ampliar el acceso de jóvenes a las instituciones públicas de educación artística.

Construcción de nuevas instalaciones

Como parte de este proceso, indicó que también se inauguraron nuevas instalaciones, entre ellas las escuelas de artes y oficios de Chapultepec, así como proyectos vinculados con la formación cinematográfica y musical.