Para terminar guerra Putin quiere Donetsk y Luhansk

El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que Ucrania entregue las regiones de Donetsk y Luhansk como condición para poner fin a la guerra, según reveló este sábado el diario Financial Times.

Putin planteó esta demanda al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del viernes en Alaska, señaló el medio, que sostiene esta información a partir de cuatro fuentes implicadas directamente en estas conversaciones de paz.

A cambio de esos dos territorios, ya ocupados por Rusia parcialmente desde hace más de una década, el mandatario ruso también habría ofrecido a suspender el avance militar en las regiones de Kherson y Zaporiyia para acabar con el conflicto. Trump trasladó estas propuestas al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y a los líderes europeos en una llamada telefónica, durante la que les pidió que “abandonen los esfuerzos para asegurar un alto al fuego de Moscú”, expuso el FT.

Putin aseguró tras la cumbre del viernes que está “sinceramente interesado en poner fin” a la guerra, pero matizó, como ha hecho en numerosas ocasiones desde el comienzo de la campaña militar en 2022, que el arreglo al conflicto debe tener “un carácter sólido y duradero”, de forma que se eliminen las causas que lo originaron.

En respuesta a estas informaciones, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró al FT que ambos mandatarios mantuvieron un diálogo “muy importante y sustancial que podría acercar un acuerdo”.

Asimismo, subrayó que el trabajo entre las partes continuará, pero, “naturalmente, el contenido de lo discutido no puede hacerse público”. El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió tras la cumbre de Alaska que Putin ha vuelto a demostrar su astucia y que ha quedado en evidencia que Moscú solo respeta la fuerza.