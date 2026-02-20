Para Trump, desarmar a cárteles es una prioridad

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que continúa el trabajo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener el flujo de armas ilegales y asegurar que la justicia prevalezca.

Esto, luego de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) anunció que desde el 20 de enero de 2025 ha incautado 36 mil 277 armas de fuego utilizadas en delitos ilegales, así como dos millones 317 mil 999 rondas de municiones.

“Seguiremos trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum para detener este flujo y asegurar que la justicia prevalezca. Aplicación firme de la ley”, dijo el diplomático estadounidense en sus redes sociales.

De las armas incautadas, cuatro mil 359 tenían como destino México, donde habrían sido utilizadas por cárteles de drogas y bandas violentas.

Además, 648 mil 975 rondas de la munición incautada tenían el mismo destino, lo que supone un promedio de más de mil 600 rondas por día.