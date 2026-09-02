Parlamento aprueba pacto energético con EUA

El Parlamento de Venezuela aprobó este martes, durante una sesión extraordinaria, el acuerdo energético bilateral suscrito con Estados Unidos, con una vigencia inicial de 25 años, en el marco del renovado acercamiento entre Caracas y Washington en el sector de los hidrocarburos.

Acuerdo

El convenio contempla la reactivación y desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos, con la meta de elevar la producción nacional por encima de 1.5 millones de barriles diarios y avanzar en la recuperación de la industria petrolera venezolana.

El acuerdo había sido firmado previamente por Delcy Rodríguez, y constituye uno de los principales resultados del nuevo entendimiento energético entre ambos países.

El presidente Donald Trump calificó el pacto como “el acuerdo petrolero más importante de la historia” y afirmó que se obtendría una participación mayoritaria en más de 65 mil millones de barriles de reservas venezolanas mediante asociaciones con empresas privadas.