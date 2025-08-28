Paro laboral amenaza inicio del ciclo escolar

El magisterio yucateco amenaza el inicio del nuevo ciclo escolar, pues ahora los maestros convocaron a un paro de labores el 4 de septiembre.

A través de redes sociales, el Sindicato Nacional de Educación Superior de Yucatán (SNES) compartió un comunicado para externar las razones de su nuevo paro laboral.

Señaló que este se realiza ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo, por parte de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey).

El SNES indicó que no se cumplieron con los acuerdos por presuntos abusos de autoridad cometidos por los rectores de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), y la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).

Los docentes aseguran que no se establecieron condiciones para garantizar el desempeño laboral del personal, como la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

Con este nuevo paro, en el arranque del nuevo ciclo escolar, se verán afectados unos tres mil 500 estudiantes de 40 escuelas públicas en Yucatán.