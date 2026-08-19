Participa Harfuch en evento de la DEA en Argentina

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la Administración de Control de Drogas (DEA, debido a sus siglas en inglés) y celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde compartió resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

A través de X, el funcionario afirmó que dicha Estrategia, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.

Agregó que esto ha dejado localizar y detener en el país a objetivos prioritarios buscados por autoridades de diferentes países, llevar a Estados Unidos a 92 “de alto impacto”, desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales.

Adelantó que el país continuará cooperando con sus socios internacionales a partir de los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, reciprocidad y respeto a la soberanía.

Agradece colaboración

García Harfuch agradeció a la Administración de Control de Drogas y a su director Terrance Cole por su colaboración, intercambio oportuno de información y la invitación a dicho foro.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a nuestras sociedades”, dijo.

Presume resultados de seguridad en México a la DEA

En la conferencia de prensa mañanera del pasado 14 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria federal contó que, tras un análisis de la asistencia con el Gabinete, se tomó la decisión colectiva de que fuera para “mostrar los resultados de México”.