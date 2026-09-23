Participa Velasco en Asamblea de la ONU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la participación del canciller Roberto Velasco Álvarez en la apertura del Debate General de la 81 Asamblea General de la ONU y afirmó que en los próximos días México abordará la necesidad de consolidar que el derecho internacional prevalezca sobre la fuerza, luego de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que “México es el epicentro de la violencia de los carteles”.

En ese sentido, la Cancillería explicó que también destacará la necesidad de que los derechos humanos de la población civil sean siempre protegidos y que la soberanía y la integridad territorial de las naciones sea permanentemente respetada.

Adicionalmente, indicó que también dialogará sobre dar prioridad a las principales urgencias para combatir la pobreza y desigualdad, así como propiciar el diálogo, la diplomacia y un multilateralismo eficaz, humano y centrado en las personas para alcanzar la solución a los conflictos.

“Siempre por la vía de la paz, que permean actualmente en el mundo y que amenazan su gobernanza”, dijo.