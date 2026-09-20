Participan 33 millones de mexicanos en II simulacro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estimó una participación de 33 millones de personas en el Segundo Simulacro Nacional que se realizó este sábado con cinco hipótesis de sismo en el centro, sur y norte del país.

Durante su instalación, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que pese a realizarse en sábado y sin actividad escolar, el simulacro registró una participación de 33 millones de mexicanas y mexicanos en los 32 estados del país.

Durante el ejercicio, una persona fue hospitalizada por infarto y otra recibió atención médica tras una caída en la Ciudad de México, se reportó durante el Comité Nacional de Emergencias.

Velázquez Alzúa aseguró que el Gobierno de México ha consolidado una fuerza de tarea para atender cualquier tipo de emergencia, integrada por más de 2 millones de recursos humanos disponibles a nivel nacional, más de 65 mil vehículos, 371 aeronaves y 25 mil unidades médicas con más de 96 mil camas disponibles.

Conmemoran a víctimas de 1985 y 2017

Por otra parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la ceremonia cívica en homenaje a las víctimas de los sismos que azotaron a la Ciudad de México en 1985 y 2017, donde remarcó su compromiso de que la reconstrucción terminará “cuando la última familia regrese a casa”.

Desde el parque elevado de la Calzada de Tlalpan, la mandataria destacó los movimientos sociales surgidos tras los terremotos, como el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, organizaciones vecinales, así como colectivos de familias afectadas.

En el evento, los presentes rindieron un minuto de silencio y colocaron una ofrenda floral para las víctimas.

En CDMX concluye Segundo Simulacro Nacional 2026

En la Ciudad de México, con una participación de 7 millones 889 mil 435 personas y un tiempo promedio de evacuación de un minuto con 43 segundos, este 19 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México.

En conferencia desde el C5, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, refrendó el llamado a “transformar el miedo a la alerta en acción colectiva” y a seguir participando en los simulacros, pues aseguró que estos ejercicios pueden salvar vidas.

¿Cómo funciona el monitoreo de la actividad sísmica en el país?

Tras el devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985 frente a las costas de Michoacán, el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional se convirtió en un elemento de vigilancia fundamental en la cultura de protección civil.

Este monitoreo queda a cargo de dos sistemas de alerta. El primero deriva en las estaciones y sensores de la red sísmica mexicana, a cargo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica y del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), es una red de sensores sísmicos instalados en las zonas de alta actividad sísmica del centro y sur del país, que, al detectar un sismo, alerta a la población.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los movimientos sísmicos se registran todos los días. Sin embargo, los más fuertes se originan, principalmente, en las costas del océano Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas.