Partido de Corina Machado reabre sede en Caracas

Cientos de activistas y simpatizantes del partido Vente Venezuela (VV) de la líder opositora María Corina Machado, se congregaron este sábado para reabrir El Bejucal, la sede de la agrupación en Caracas, cerrada desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, y prometieron acompañar protestas para exigir un cambio en el país sudamericano.

Mensajes

Machado, quien se encuentra en el extranjero desde diciembre pasado, envió un mensaje en video en el que celebró la reapertura de la sede, inaugurada el 23 de enero de 2010, y llamó a que sirva de refugio para los integrantes de VV, pero también para los militantes de otras organizaciones políticas y sociales.

Esfuerzo

“Estamos muy cerca de lograr lo que durante años, décadas, hemos anhelado. Hoy podemos asegurarnos que lo que hemos hecho ha valido la pena”, aseguró María Corina Machado, también premio nobel de la paz.