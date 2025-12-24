Partidos deben prevenir violencia política de género

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una sentencia para obligar a todos los partidos políticos de Oaxaca a implementar acciones para prevenir prácticas que afecten la participación política de las mujeres indígenas.

Los integrantes de dicho órgano jurisdiccional consideraron aplicar la medida al detectar que la simulación de candidaturas en Oaxaca es un problema estructural que requiere soluciones colectivas y sostenidas.

Durante sesión ordinaria celebrada ayer martes, confirmaron una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) que determinó medidas de reparación por violencia política de género en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo y que se extendieron al resto de los partidos políticos.

Y es que en las elecciones de dicho municipio (2023-2024) una mujer indígena mixteca denunció Violencia Política de Género por actos de simulación de una candidatura bajo la cual solicitó el voto.

Sin registro

Asimismo, tras resultar ganadora nunca se le tomó protesta de ley debido a que el partido al cual supuestamente representaba jamás la registró de manera oficial.

El tribunal local acreditó la violencia política de género en su contra y en una primera instancia la Sala Regional Xalapa modificó su decisión y pidió medidas de reparación integral.

El tribunal local acató el decreto y ordenó a todos los partidos acciones para prevenir que se repitan prácticas para sustituir, ocultar o manipular candidaturas en los procesos internos.

Los partidos políticos se inconformaron al considerar que fueron vinculados a una sentencia en la que no fueron parte y que las medidas debían aplicarse únicamente al partido denunciado.