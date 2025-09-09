Partidos recibieron más de mil mdp al año: INE

En los últimos siete años, los partidos políticos recibieron 7 mil 354 millones 262 mil 544 pesos en prerrogativas, lo que representó en promedio el 30 % del presupuesto electoral aprobado para el Instituto Nacional de Electoral (INE), que de 2019 a 2025 fue de 34 mil 354 millones 319 mil 299 pesos.

Datos del INE recopilados en el estudio “Tendencias legislativas en torno a la reforma electoral”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, muestran que entre 2019 y 2025 el financiamiento público a los partidos se ha mantenido como una proporción significativa del gasto total.

Iniciativa

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que como parte de su iniciativa de reforma electoral, propondrá una disminución significativa al financiamiento público a los partidos políticos.

El análisis del IBD revela que el punto más alto se registró en 2020, cuando los partidos recibieron 5 mil 239 millones de pesos, equivalentes al 31.5 % de los recursos totales asignados al órgano electoral.

En contraste, para 2025 se proyectó un financiamiento de 7 mil 354 millones de pesos, pero su peso relativo se reduce a 21.4 %. El resto del presupuesto, alrededor del 70 %, se destina a la operación administrativa y burocrática del INE, encargada de organizar los procesos electorales, mantener el padrón electoral, expedir la credencial para votar y garantizar la infraestructura democrática.

En 2024, año electoral, los partidos políticos recibieron 10 mil 444 millones de pesos en prerrogativas, lo que significó el 31.9 % del presupuesto total autorizado al INE, de 32 mil 767 millones de pesos.

La información refleja cómo, en años con elecciones federales, el financiamiento a los partidos tiende a incrementarse, tanto en términos absolutos como relativos, dentro del presupuesto general del INE.