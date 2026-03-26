Partidos se resisten por temor a perder votos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que lo más conveniente sería concentrar todos los procesos electorales en 2027 —incluida una eventual consulta de revocación de mandato— y sostuvo que la oposición e incluso partidos aliados de la autodenominada Cuarta Transformación se resisten a la propuesta por temor a perder votos.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de senadores del Partido del Trabajo (PT) en la discusión del llamado Plan B en comisiones del Senado, señaló que corresponde a ese grupo parlamentario explicar su postura y reiteró que ella no hará campaña en caso de que haya revocación de mandato.

Sheinbaum explicó que la iniciativa del Ejecutivo únicamente plantea la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse a la mitad del sexenio o un año después, y no una obligación automática.

Sin embargo, afirmó que el tema ha generado un intenso debate político centrado en cálculos electorales y no en el fondo de la propuesta.

Según la presidenta, algunos partidos han expresado abiertamente su preocupación de que una consulta coincidente con las elecciones intermedias favorezca electoralmente a Morena, pero que ella no hará campaña.

“Hay partidos que dicen que Morena tendría más votos porque la presidenta viene de ese partido. Pero nosotros no vamos a hacer campaña por ningún partido”, aseguró.

La titular del Ejecutivo sostuvo que existe el temor de diversas fuerzas políticas, incluso de los partidos que han ayudado a la construcción de la Cuarta Transformación, de reducir su votación si la revocación de mandato aparece en la boleta electoral de 2027, lo que —afirmó— explicaría la resistencia para aprobar la reforma.

SRE ha invertido 31 mdp para atender a mexicanos

Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se fortalecen los 53 consulados en Estados Unidos, ya que la labor principal es la atención a los mexicanos que viven en el país vecino; por lo que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.

Los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante”, que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025, como un homenaje a los mexicanos que viven en allá.

Caravanas migrantes permanecerán en el sur

Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal mantiene protocolos de atención humanitaria para las caravanas migrantes que ingresan al país, los cuales contemplan que permanezcan en el sur de México, donde incluso se les ofrece la posibilidad de trabajar mientras se define su situación migratoria.

Durante su conferencia, fue cuestionada sobre qué autoridades federales y estatales hallaron a 229 migrantes dentro de la caja de un tráiler en Xalapa, Veracruz.

En ese sentido, dijo que hay un reporte que una caravana de 200 migrantes se dirige hacia territorio nacional y explicó que existe un operativo permanente coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional para brindar protección y atención.

Rechaza ampliación del muro fronterizo con EE. UU.

Sheinbaum Pardo afirmó que México prefiere construir puentes antes que muros, ante la ampliación del muro fronterizo en el El Paso y Ciudad Juárez, ordenada por Donald Trump en el marco del paquete legislativo conocido como One Big Beautiful Bill, implementado desde julio de 2025 para tomar medidas de control migratorio.

“Nosotros siempre vamos a insistir en otra visión, pero bueno, finalmente es una decisión de Estados Unidos poner el muro. Hay una frase que han usado incluso varios gobiernos, no solo nosotros. Es: ‘nosotros preferimos tender puentes y no muros’. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre”, expresó la mandataria.

Respalda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

La presidenta afirmó que México mantendrá su respaldo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que el gobierno chileno retirara su apoyo a la exmandataria.

La titular del Ejecutivo confirmó que sostendrá próximamente una llamada con Bachelet y subrayó que los argumentos de México para respaldar su candidatura permanecen vigentes.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Es una mujer con mucha experiencia, que busca la paz en el mundo. Es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, expresó.

Sigue relación con EE. UU. en temas de agua

La mandataria reiteró que la relación entre Estados Unidos y México en materia hídrica continúa, especialmente con la implementación del Tratado de Aguas de 1944, que establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo.