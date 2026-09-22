﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Pasan frente al teléfono 90 días ininterrumpidos

Septiembre 22 del 2026

Los jóvenes mexicanos pasan al año, en promedio, 90 días ininterrumpidos frente al teléfono, en donde mayoritariamente consumen contenido emanado de redes sociales como Instagram y Facebook, de acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías (Endutih) 2026 revela que, durante 2025, hubo 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular, cifra que representa un 84.6 % de la población en México.

Aunque la encuesta más reciente no presenta la información por grupos de edad ni el porcentaje de horas aproximadas que pasan frente a la pantalla las personas, el Inegi reveló en años anteriores (2025 y 2024) que los jóvenes de 18 a 24 años son quienes más tiempo utilizan sus dispositivos, con un promedio de entre 5.7 y 5.9 horas.

Anualmente esta cifra representa un uso de más de 2 mil 150 horas, es decir, aproximadamente 89 días y 17 horas sin pausa.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició un debate nacional sobre la adicción a las pantallas en jóvenes.

Tras una serie de diálogos con autoridades, docentes, pedagogos y especialistas, se anunció en la Mañanera del Pueblo que a partir del próximo martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias.

﻿