Pasan revista a tropas que participarán en Desfile Cívico-Militar

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la revista a las tropas que participarán en el Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

En el desfile que iniciará a las 10:00 horas en la plancha del Zócalo y culminará en el Monumento de la Revolución y es la primera vez que se cambia la ruta.

El desfile estará integrado por una bandera monumental, cuatro estandartes de guerra, dos mil 839 integrantes del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea, 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños.

Así como 34 vehículos terrestres, 20 vehículos antiguos, decenas de vehículos temáticos, 23 aeronaves, 499 caballos y tres aves.

Durante el pase de revista, el elemento que representa a Francisco I. Madero tuvo un percance con el caballo al atorarse con la silla de montar, pero no pasó a mayores.

El desfile contempla etapas de la Revolución Mexicana, entre ellas: el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la Promulgación de la Constitución de 1917.