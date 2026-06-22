Pato Merlín será registrado ante el IMPI por su dueña

“No van a venir a lucrar otras empresas con algo que es parte de mi familia y que es meramente amor”, declaró Karla Ivette Gómez, dueña del Pato Merlín, al dar a conocer que hoy acudirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para realizar el registro de la imagen del ave.
“Yo lo voy a registrar ante el IMPI”, dijo, al reconocer que muchas empresas la han buscado, sin embargo, el trámite lo hará de manera personal. “El registro ante el IMPI será por parte mía, nada más”, enfatizó.