Patrimonio de titular de Birmex por herencias

Carlos Ulloa Pérez, director general de Birmex, afirmó que la compra de dos departamentos entre 2020 y 2023 y por los que pagó de contado 22.4 millones de pesos son producto de ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de casi tres décadas en el servicio público y privado.

En una carta difundida en sus redes sociales, el funcionario aseguró que los inmuebles se encuentran reportados en la declaración de situación patrimonial, por lo que, indicó, no existe ocultamiento y dicha información está sujeta a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la ley.

Aseguró que en su trayectoria como funcionario público ha cumplido con la obligación de presentar mis declaraciones patrimoniales, bajo los principios de veracidad y legalidad.

“El patrimonio está declarado y tiene un origen verificable. Los inmuebles se encuentran reportados en la declaración de situación patrimonial; en consecuencia, no existe ocultamiento y dicha información está sujeta a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la ley.

“El origen de los recursos corresponde a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de una trayectoria de casi tres décadas en el servicio público y privado”.

Viajes por el mundo

Respecto a los 19 viajes que ha realizado en los últimos años a Nueva York, Miami, EE. UU.; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, entre otros destinos, aseguró que son viajes relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a los viajes privados, Ulloa indicó que se han realizado durante periodos vacacionales o días de descanso, sufragados con recursos personales.

El titular de Birmex aseguró que en su trayectoria como funcionario público ha cumplido con la obligación de presentar mis declaraciones patrimoniales, bajo los principios de veracidad y legalidad.