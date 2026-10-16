Pausan ley para anular comicios por coberturas sesgadas

El presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo, confirmó que el predictamen para reformar la Ley de Medios de Impugnación se metió a la “congeladora” y posiblemente se discuta hasta 2027.

Esta reforma propone pautas legales concretas para sancionar con la invalidez de un proceso electoral a los espacios noticiosos que incurran en “coberturas sesgadas”.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador confirmó que el párrafo donde se establece que se podrá anular una elección por “cobertura informativa indebida” ya está en la ley vigente desde el año 2014 y aseguró que la confusión tiene origen en un intento de detractores de sacarla de contexto.

“El tema de la cobertura informativa ya viene en la Constitución, ese artículo en particular ya está en la ley. Actualmente existe perfectamente claro en el artículo 78 de la Ley de General del Sistema de Medios de Impugnación, aparece tal cual, ese no se tocó. Entonces, alguien lo quiso sacar de contexto. Lo que pasa mucho en redes sociales es que se hace una campaña, alguien contrata una campaña reiterada de ataque o de promoción bajo la lógica de una investigación periodística”, expuso.

Reconocen confusión

Víctor Hugo Lobo reconoció que la confusión derivó en congelar el predictamen, “se discutió al seno del grupo parlamentario sobre la confusión. Dijeron que generaba algunas dudas y una incertidumbre y por eso es que tomamos la decisión de reprogramarlo y seguramente lo estaremos discutiendo el siguiente año; el grupo parlamentario, mi coordinador, me pidió que por recomendaciones era importante posponerla”.

El congresista de Morena aseguró que la iniciativa, redactada desde hace varios meses, busca en realidad actualizar y modernizar el marco normativo para que los procesos judiciales sean más expeditos.

“Es una iniciativa que construimos desde hace varios meses en la que buscamos que prácticamente todos los mecanismos y los medios de impugnación fueran más sencillos; lo que buscaba esta iniciativa era reducir estos procesos, simplificarlos, hacer más fácil. Se digitalizaban los procesos, se establecían tiempos finitos para que todas las instancias jurisdiccionales, tribunales regionales, tribunales electorales y Sala Superior resuelvan con prontitud”, concluyó.