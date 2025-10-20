Paz Pereira es presidente de Bolivia; se impuso a Quiroga

El senador opositor centrista, Rodrigo Paz Pereira, heredero político del expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, se impuso al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga, en la histórica segunda vuelta con el impulso del voto popular y con la promesa de impulsar un “capitalismo para todos”.

Exdiputado, exalcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres, Paz Pereira ganó la segunda vuelta con el 54.57 % de la votación, frente a un 45.43 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con 97.68 % de las actas computadas.

Paz Pereira, de 58 años, fue la principal revelación en la primera vuelta realizada el pasado 17 de agosto, en la que quedó primero, pese a que las encuestas preelectorales lo situaron inicialmente con escaso apoyo.

Esto se repitió en la segunda vuelta, pues las encuestas auguraban el triunfo de Quiroga.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente Paz Zamora (1989-1993), el político nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Paz es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y aún es senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

Paz ha defendido siempre al expolicía, aunque se les ha visto distantes durante la campaña.

Esta victoria marca el fin de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo, que estuvo liderado por Evo Morales (2006-2019) y posteriormente por Luis Arce (2020-2025), y señala el inicio de un nuevo gobierno de derecha en el país.