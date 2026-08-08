PC inicia procedimiento contra Tomza

Protección Civil (PC) estatal inició un procedimiento contra Tomza, Gas Titanium SA de CV, propietaria de la pipa de gas LP, cuya fuga provocó una explosión en la colonia Granjas de Cuernavaca, con saldo de 22 lesionados por quemaduras de hasta segundo grado.

Ubaldo González Carretes, coordinador estatal de Protección Civil, dijo que tras la búsqueda de datos ubicaron a la camioneta en el parque vehicular de la empresa Tomza, y de inmediato iniciaron el procedimiento. “Esperamos no interrumpir las investigaciones de la Fiscalía General del Estado”, dijo en conferencia de prensa.

Este procedimiento, precisó González Carretes, “puede llegar a una sanción grave, incluso hasta una clausura. Esperemos que avance la investigación y con todo gusto les informó”, dijo ante medios el coordinador estatal en el lugar del siniestro.

El jueves circuló, de manera preliminar, una fotografía tomada de una cámara de video de la zona dañada en el que se ve circulando una pipa de la empresa Global Gas y las autoridades la consideraron como un referente en las investigaciones, pero hoy el coordinador estatal confirmó que el vehículo pertenece a Tomza.

El jueves, el director de Protección Civil de Cuernavaca, Enrique Clement Gallardo, informó que 35 viviendas resultaron afectadas, de las cuales tres fueron consideradas totalmente inhabitables.