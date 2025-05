Pedirá Claudia información a EUA sobre retiro de visa

Luego que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que a ella y a su esposo, Estados Unidos le retiró su visa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tuvo ninguna notificación del gobierno del vecino país sobre el retiro de este documento, por lo que se va a pedir información.

“Ayer (lunes) lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar”, dijo.

¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación contra la gobernadora?, se le preguntó.

“Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados”, señaló.

A pregunta expresa si hay otros casos sobre el retiro de visas a gobernadores, Sheinbaum señaló que no han sido notificados de ningún caso y “es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido”.

Han visitado a 8.5 millones de adultos mayores

Y en el Día Internacional de la Enfermería, la mandataria resaltó que hasta la fecha, a través del Censo Salud y Bienestar del programa Salud Casa por Casa se ha visitado a 8.5 millones de adultos mayores y personas con discapacidad, lo que representa un avance del 62.3 por ciento respecto a la meta total.

“De 13 millones 723 mil 903 personas que —es voluntario, obviamente— están en condiciones de recibir a los servidores de la nación y al personal de salud. Ya llevamos el 62.3 por ciento, 8.5 millones de encuestas levantadas”, explicó en la conferencia matutina.

Puntualizó que como parte del programa Salud Casa por Casa, el personal de salud podrá expedir recetas para que los adultos mayores y personas con discapacidad puedan surtir sus medicamentos en las Farmacias del Bienestar, que serán construidas junto a las Tiendas Bienestar o los Bancos del Bienestar.

La mandataria y los titulares de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSSS-Bienestar reconocieron y felicitaron a las enfermeras y enfermeros en el Día Nacional de la Enfermería.

Este lunes 12 de mayo en Palacio Nacional se entregaron reconocimientos por su destacada carrera a las enfermeras: doctora Juana Jiménez Sánchez, doctora Yolanda Flores Peña y maestra Sandra Sonalí Olvera Arreola.

“Su labor trascendente de promoción y atención de la salud, y al mismo tiempo de cuidado, muchas gracias”, expresó Sheinbaum.

EE. UU. debe informar sobre Ovidio

Y en otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el gobierno de Estados Unidos está obligado a informar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la situación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, como parte de las negociaciones con el país vecino del norte.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que Griselda López, exesposa de “El Chapo” y madre de Ovidio Guzmán, presuntamente llegó el pasado viernes por un puente internacional a Estados Unidos, junto a más de 15 miembros de su familia.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo mencionó que preguntó este lunes en el Gabinete de Seguridad al respecto, y señaló que no hay más información que la que ha salido en las notas.

“Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene sus carpetas de investigación en México y, por haber sido extraditado, deben estar enviando información de manera permanente”, subrayó la presidenta.

Reiteró que la FGR informará al respecto cuando tenga información, pero insistió en que la información sobre Ovidio Guzmán debe entregarla Estados Unidos a la Fiscalía.

Se desconoce móvil de asesinato de candidata

Por otra parte y tras registrarse el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía veracruzana de Texistepec, Yesenia Lara, y al menos tres personas más, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aún no se sabe el móvil.

Aseguró que hay coordinación de la Secretaría de Seguridad con los estados donde habrá elecciones, además de vigilancia permanente por la elección judicial.