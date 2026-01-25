Pedirán liberación de Maduro ante ONU y Celac

El Concejo Municipal de Caracas, dominado por el chavismo, anunció que se dirigirá ante “organismos multilaterales” para reclamar la liberación y regreso a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.

En una asamblea pública de las autoridades caraqueñas, la concejal Yenny Álvarez leyó ante más de un centenar de chavistas una declaración en la que exigió la liberación de Maduro y Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

En el documento se subraya la decisión de “desconocer cualquier intento de imposición externa” en el país y se reafirma la voluntad de la población como “la única fuente legítima de poder”.

Además, se destaca la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos como “pilares esenciales” para la “construcción de un mundo, de un futuro justo, libre y digno”.

En el evento también se difundió un acuerdo del Concejo Municipal, fechado el 20 de enero, en el que se exhorta a los concejos municipales de otras ciudades venezolanas y al Parlamento a sumarse a su declaración.

Enviarán a la ONU y Celac declaración para liberar a Maduro

El acuerdo también contempla enviar la declaración a autoridades nacionales y organismos internacionales, entre las que se menciona a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Desde los ataques militares de EU, el chavismo se ha manifestado diariamente en Caracas, con marchas y concentraciones, para exigir la liberación de Maduro y Flores.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada y ha exigido la liberación del mandatario, mientras abrió un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense.

Esta semana, Rodríguez afirmó que los ingresos del país aumentarán un 37% este año y anunció la entrada de 300 millones de dólares, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacara un acuerdo entre Washington y Caracas valorado en 500 millones de dólares por la venta de crudo venezolano.

Leavitt afirmó entonces que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” de la administración Trump.

EE. UU. usó el descombobulador, un nuevo tipo de arma

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma en la operación que sirvió para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela.

Trump utilizó el término descombobulador (“discombobulator”, en inglés) para referirse a esta arma en la entrevista que le concedió el viernes al diario The New York Post, y que fue publicada este sábado.

“El descombobulador; no tengo permitido hablar sobre esto”, dijo Trump, quien añadió que el dispositivo “hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar”.

“Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada”, afirmó el presidente estadounidense.

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, Trump había dicho que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar más detalles al respecto.

Trump ha insistido varias veces en que Washington medita atacar al narco en territorio mexicano y que ha planteado esa posibilidad al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha rechazado el ofrecimiento argumentando la soberanía del país y abogando por una solución pacífica.

Operaciones para vender crudo venezolano

El republicano también comentó en la entrevista las operaciones para vender hasta 50 millones de crudo venezolano acordadas con Caracas y los planes para resucitar la producción petrolera venezolana con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que el propio Trump cifra en 100 mil millones de dólares.

El gobierno interino venezolano de la chavista Delcy Rodríguez anunció esta semana que Caracas ha recibido ya unos 300 millones de dólares en concepto del crudo comercializado por Washington.